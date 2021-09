Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Schwarzwaldstraße am Montag (27.09.) abgesehen. Zwischen 9.20 Uhr und 20 Uhr drangen die Kriminellen durch die aufgebrochene Wohnungstür in das Anwesen ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und suchten das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell