Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 29-Jähriger bei Diebstahl auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Zusammenhang mit zahlreichen Kellereinbrüchen wird geprüft

Darmstadt (ots)

Beim Erblicken einer Polizeistreife in der Bismarckstraße hat ein 29 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad am Samstagmorgen (25.9.) gegen 5 Uhr versucht zu flüchten und damit die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Der Fluchtversuch scheiterte und schnell war die Ursache seines Verhaltens entdeckt. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er zwei Laufräder mit sich führte, die kurz zuvor von einem Rennrad in der Hügelstraße gestohlen wurden. Weil der gestoppte Mann zudem eine Schreckschusspistole sowie ein Einhandmesser mit sich führte nahmen ihn die Polizisten wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass er kein polizeilich Unbekannter ist und bereits Erkenntnisse gegen ihn vorliegen, die ihn als Tatverdächtigen im Zusammenhang mit zahlreichen Kellereinbrüchen im Raum Darmstadt in das Visier der Ermittler rücken lassen. Noch am Samstag wurde der derzeit Wohnsitzlose einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, möglichen Mittätern und die Klärung der Frage für welche Straftaten der Mann noch zu verantworten ist dauern derweil an.

