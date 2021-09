Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelles Vorhaben scheitert

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Ein Geldautomat bei einer Spielhalle in der Dieselstraße rückte in der Nacht zum Samstag (25.9.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 3 und 8 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht haben. Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte jedoch, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Viernheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

