POL-DA: Riedstadt: Kupfer-Heizungsrohre von Baustelle entwendet

Riedstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit von Donnerstagnachmittag (23.09.) bis Montagmorgen (27.09.) auf mehrere Kupfer-Heizungsrohre abgesehen. Gegen 9.15 Uhr bemerkten Zeugne die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 15.30 Uhr am vergangenen Dienstag die Baustelle im Stadtteil Goddelau heimgesucht hatten. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten gewaltsam in ein Materiallager auf dem Gelände an der Riedbahn ein und entwendeten hieraus Kupfer- und Edelstahlrohre im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 mit dem Kommissariat 42 in Verbindung zu setzen.

