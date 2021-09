Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kaffeevollautomat und Werkzeuge im Wert von 5000 Euro gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Der Container einer Baustelle in der Retfordstraße geriet in der Zeit zwischen Freitag (24.9.) und Montag (27.9.) in das Visier von Dieben. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Lagerraum und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeug und einen Kaffeevollautomaten. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Kriminellen für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhangs stehenden Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06157/95090 an die Ermittler erbeten.

