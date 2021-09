Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle erbeuten Kleidung und flüchten

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft in der Robert-Schumann-Straße rückte am frühen Sonntagmorgen (26.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 6 Uhr in das Geschäft. Dort hatten sie es auf diverse Kleidungsstücke abgesehen, die sie erbeuteten. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf circa 2.500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

