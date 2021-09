Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad-König: 41-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Bad-König (ots)

Weil sie schussähnliche Geräusche wahrgenommen hatten und eine Person in die Luft geschossen haben soll, alarmierten Anwohner in der Bahnhofstraße am Samstagabend (25.9.), gegen 18.50 Uhr, die Polizei. Umgehend begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten die Ordnungshüter einen 41-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen. Auch die offenbar genutzte Schreckschusspistole fanden die Beamtinnen und Beamten und stellten diese unter anderem sicher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Der 41-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

