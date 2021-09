Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Vermisste Seniorin durch Polizeihubschrauber gefunden

Bischofsheim (ots)

Eine als vermisst gemeldete Seniorin konnte am späten Freitagabend (24.09.) durch einen Polizeihubschrauber unverletzt aufgefunden werden. Die 80-Jährige, die in einer Seniorenunterkunft in der Schulstraße untergebracht ist, wurde gegen 13 Uhr als vermisst gemeldet. Alle Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Mantrailer zum Einsatz kamen, verliefen ohne Erfolg. Schließlich entdeckte ein hinzugezogener Polizeihubschrauber die Gesuchte gegen Mitternacht im Bereich des Alten Gerauer Wegs. Die 80 Jahre alte Dame blieb glücklicherweise unverletzt.

