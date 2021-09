Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Seeheim-Jugenheim (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 26.09.2021, 17:41 Uhr Unfallort: BAB 5, Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim

Ein Rover-Fahrer aus dem Landkreis Tuttlingen wollte an der AS Seeheim-Jugenheim auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden auffahren. In der Auffahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Dabei rutschte der Rover über die nasse Fahrbahn und kollidierte mit einem auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Mannheim fahrenden Passat.

Beide Fahrzeuge waren mit jeweils drei Personen besetzt.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die Beifahrerin und ihr dreijähriger Sohn, beide Mitfahrer im Rover des Vaters, verletzt. Der Junge musste mit dem Rettungshubschrauber in einen Schockraum der Uniklinik nach Mannheim geflogen werden. Die Frau erlitt Prellungen im Brustbereich.

Die 39-jährige Beifahrerin des Passatfahrers klagte ebenfalls über Schmerzen im Brustbereich. Die beiden Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 EUR.

Die Autobahn musste während der Landung des Rettungshubschraubers und der Bergung der Unfallfahrzeuge zeitweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell