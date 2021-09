Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hambach

Heppenheim OT Hambach (ots)

Heppenheim - Hambacher Tal:

Am Dienstag, den 21.09.2021, ereignete sich im Zeitraum von 13 Uhr bis 19 Uhr in der Straße Hambacher Tal 139 in 64646 Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei gegen die Hauswand, welche dem Pfarrheim und der katholischen öffentlichen Bücherei der Sankt Michael Kirche angehört.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Hauswand.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Bürner, PK'in, Polizeistation Heppenheim

Eingestellt durch: PHK`in Schmitt, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

