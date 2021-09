Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen gesucht

Nauheim (ots)

Am 24.09.2021, um 09:10 Uhr, stürzte ein Motorradfahrer auf der L 3482 / Mainzer Landstraße Ecke Schillerstraße. Ursächlich für den Unfall war Öl, welches von einem bisher unbekannten Fahrzeug, ausgetreten ist. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht und an dem Motorrad entstand Sachschaden, in Höhe von ca. 1300,00 EUR. Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer geben können.

Zeugen melden sich bitte unter 06152/175-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell