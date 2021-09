Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Notlandung einer Propellermaschine nach Zusammenstoß mit Modellflugzeug

Reinheim/ Otzberg (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (25.09.) kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Zusammenstoß eines einmotorigen Luftfahrzeuges mit einem Modellflugzeug. Nach bisherigen Erkenntnisses startete die einmotorige Maschine vom Flugplatz Reinheim aus und schleppte dabei ein Segelflugzeug. Kurz nach dem Start kam es im Luftraum über der Gemeinde Otzberg/ Ober-Klingen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Schleppflugzeug und einem Modellflugzeug (Spannweite ca. 160cm). Durch den Zusammenstoß wurde das linke Leitwerk des Motorflugzeuges zum Teil abgerissen! Der 56-jährige Pilot der beschädigten Maschine klingte daraufhin den Segelflieger aus und konnte sein Flugzeug sicher auf dem Flugplatz in Reinheim landen, ebenso der 42-jährige Pilot des Segelfliegers, in welchem sich noch ein 10-jähriges Kind als Fluggast befunden hatte. Der verantwortliche 55-jährige Modellflieger konnte ermittelt werden, er hatte sein Modell wohl in Groß- Bieberau gestartet. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen. An dem Motorflugzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10000.- Euro, an dem Modellflugzeug von 1500.- Euro, Verletzte sind glücklicherweise nicht zu beklagen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

