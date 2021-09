Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am 24.09.2021 ereignete sich zwischen ungefähr 20:30 Uhr und 20:52 Uhr bei Lampertheim auf der L3110 in Höhe der Anne-Frank-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug über die dortige Verkehrsinsel fuhr und dort die beiden Verkehrszeichen beschädigte. Bei dem Unfall wurde auch das Fahrzeug des Verursachers nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt. An der Unfallstelle wurden Teile der Frontstoßstange und ein Nebel-scheinschwerfer aufgefunden. Nach dem Unfall verließ der Verursacher unerkannt die Unfallstelle. Bei dem un-fallverursachenden Fahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen nach um einen weißen BMW der 5er Reihe (Bj. 2010-2013). Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Lampertheim unter 06206/94400 zu melden.

