POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Anhänger beschädigt -

Stockstadt am Rhein (ots)

Am 24.09.2021 gegen 15:50 Uhr wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße in Stockstadt abgestellter Anhänger durch einen vorbeifahrenden Pkw angefahren und beschädigt. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen weißen Kleinwagen. Dieser setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Vorderstraße fort. Das verursachende Fahrzeug müsste an der Fahrzeugfront auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

