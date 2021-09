Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: geparkten PKW angefahren und geflüchtet, weißer Sprinter gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

Am Mittwoch, 22.09.2021 gegen 19:30 Uhr wurde durch einen weißen Transporter, Sprinter, in der Otto-Esser-Straße Höhe Nr.17 ein geparkter PKW, Volvo, beschädigt. Der Fahrer wird als männlich zwischen 30 und 45 Jahre alt beschrieben. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder zur Person geben. Hinweis bitte an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980

