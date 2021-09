Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Streit endet mit Strafanzeige

Polizei nimmt 39-Jährigen vorläufig fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Streit zwischen einem 39-jährigen Kunden und der Mitarbeiterin eines Getränkemarktes hat am Freitagmorgen (24.09.) zu einer Strafanzeige geführt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann aus Mörfelden gegen 9.30 Uhr das Geschäft in der Gerauer Straße betreten, um dort Getränke zu kaufen. Nach einem Wortgefecht zwischen ihm und der Angestellten soll er diese bedroht haben. Hintergrund des Vorfalls war laut Aussage der Zeugin die Aufforderung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, den der 39-Jährige nach eigener Angabe vergessen hatte. Er fuhr nach dem Vorfall mit seinem Auto davon, konnte aber durch alarmierte Streifen in Mörfelden gestoppt werden. Es folgte die vorläufige Festnahme. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts aufgenommen.

