Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Über "Rot" gefahren & Unfall verursacht

Polizei sucht unbekannten Pedelec Fahrer & Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Eberstadt am Mittwochnachmittag (22.09.) fahndet die Polizei nach einem bislang noch unbekannten Pedelec Fahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr er gegen 16 Uhr in der Pfungstädter Straße die für ihn "rot" anzeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung mit der Uhlandstraße. Auf der Kreuzung kollidierte er mit einem Fahrzeug, stürzte und rannte anschließend zu Fuß davon. Der Flüchtende ist Anfang 30 Jahre alt, war schlank und sportlich, hat kurze dunkle Haare und trug rote Shorts. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Kalkhoff mit blauen Gepäcktaschen. Es hat einen auffälligen roten Sattelbezug mit weißen Punkten. Hinweise zum Beschriebenen, dem Fahrrad oder dem Unfallhergang nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

