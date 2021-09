Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle nach Hinweis von Zeugen

Polizei stellt in Gebüsch verstecktes Kokain sicher

Darmstadt (ots)

Drei 45, 40 und 26 Jahre alte Männer aus Darmstadt und Frankfurt am Main werden sich nach ihrer Kontrolle am Donnerstag (23.9.) in der Neckarstraße wegen des Verdachts des Drogenhandels zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten die Polizei gegen 22 Uhr alarmiert und den Verdacht geäußert, dass das Trio auf der Straße Drogenhandel betreibe. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten die Männer am beschriebenen Ort fest und in einem Gebüsch, in ihrer unmittelbaren Nähe, mehrere Plomben mit rund 22,4 Gramm Kokain sicher. Nach Feststellung der Personalien und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurden der 45-jährige Mann aus Frankfurt und seine beiden Begleiter aus Darmstadt vor Ort entlassen. Die andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen hat das Kommissariat 34 von der Darmstädter Kripo übernommen.

