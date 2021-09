Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Getunter Audi mit gefälschter HU-Plakette

Strafanzeige gegen 27-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss sich ein 27 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag (23.09.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Einer Streife der Verkehrsinspektion war das Auto des Ober-Ramstädters gegen 13 Uhr in der Straße "An der neuen Bergstraße" aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die fachkundigen Polizisten schnell fest, dass an dem getunten Audi eine mutmaßlich gefälschte HU-Plakette angebracht war. Diese war bis 2023 gültig, korrespondierte jedoch nicht mit dem Stempel in der Zulassungsbescheinigung. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug letztmalig 2019 zur Hauptuntersuchung bei einer "offiziellen" Prüforganisation vorgeführt wurde. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen den 27-Jährigen.

