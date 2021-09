Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Einbrecher wird von Zeugin überrascht und flüchtet

Riedstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag (23.09.) versucht, in ein Keller im Amselweg einzubrechen. Gegen 12.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den Kriminellen, als er mit einem roten Geißfuß ein Fenster zu dem Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses aufhebeln wollte. Der Unbekannte ließ daraufhin umgehend von seiner Tatbegehung ab, sprang über das Hoftor und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Modaustraße / Stockstadt.

Der Flüchtende war zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,80 und 1,85 Meter groß und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Zeugin beschrieb ihn als schlank, zudem hatter er dunkle, blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen, langen Hose und einer dunklen Trainingsjacke. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und fuhr auf einem alten Rad davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschriebenen verlief bislang noch ohne Erfolg. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

