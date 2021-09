Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: 24-Jähriger nach Verkehrskontrolle in Haft

Stockstadt (ots)

Ein 24-Jähriger sitzt nach einer Verkehrskontrolle und anschließender Festnahme am Donnerstag (23.09.) in Haft. Einer Streife der Polizeistation Gernsheim war der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gegen 15.30 Uhr auf einem Roller fahrend im Gegenverkehr in der Straße "Der enge Weg" aufgefallen. Den Beamten war bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt ihn wegen Drogenhandels zur Festnahme ausgeschrieben hatte, weshalb sie ihn einer Kontrolle unterziehen wollten. Der 24 Jahre alte Gesuchte gab bei Erblicken der Streife Gas und versuchte vergeblich, vor der Polizei zu fliehen. Schließlich konnte er jedoch gestoppt und festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er deutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Test reagierte positiv auf Kokain, THC und Opiate. Bevor er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, musste er noch eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Zudem wird er sich in einem neuen Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell