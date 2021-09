Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

64521 Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstag (23.09.)gegen 13.30 Uhr kam es in der Brignoler Straße in Groß-Gerau zum Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem noch unbekannten jungen Fahrradfahrer. In Höhe der Hausnummer 42 kreuzte ein Schulkind die Fahrbahn und wurde vom Autofahrer leicht erfasst. Laut Zeugenaussagen haben beide Unfallbeteiligten nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle verlassen. Der Autofahrer konnte nachträglich ermittelt werden. Von dem verletzten Kind ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Jungen, ca. 12 Jahre alt, handelt. Er trug einen orangenen Fahrradhelm, eine blaue Oberweste mit blauen Pulli und eine blaue Jeans. Der Junge war mit einem blauen Mountainbike unterwegs.

Hinweise zum bisher unbekannten Kind und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon 06152 175-0, zu melden.

