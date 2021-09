Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim

Darmstadt: Kellerräume im Visier von Unbekannten

Polizei gibt Präventionstipps

Darmstadt/Reinheim (ots)

In den vergangenen Wochen gerieten wiederholt Kellerabteile, insbesondere von Mehrfamilienhäuser im Landkreis Darmstadt-Dieburg und auch im Stadtgebiet Darmstadt ins Visier von Kriminellen. Am Mittwoch (22.9.) waren die Spuren der noch unbekannten Kriminellen in der Niersteiner Straße, im Groß-Gerauer Weg und in Reinheim in der Goethestraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Aus einem der Kellerabteile entwendeten die Diebe unter anderem ein Fahrrad im Wert von mehr als 2000 Euro.

Auch wenn die Diebe nicht immer fündig werden, zurück bleibt in jedem Fall der Ärger sowie nicht unerhebliche Beträge von Sachschäden. Um den Tätern ihr kriminelles Vorgehen zu erschweren und sie im besten Fall von ihrem Vorhaben abzubringen, gilt es, sich Gedanken über die Sicherungen von Kellerräumen und Kellerverschlägen zu machen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

- Halten Sie die Kellertüren stets geschlossen und bewahren Sie im Keller keine Wertgegenstände auf! - Sichern Sie abgestellte Fahrräder auch im Keller mit einem Schloss! - Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel!

Denn: Je massiver das Schloss - desto höher der Kraft und Zeitaufwand um es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit!

- Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz! - Bringen Sie an den Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an! - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und auf dem Grundstück! - Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten darauf achten die Hauseingangstür geschlossen zu halten!

