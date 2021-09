Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Kriminelle erbeuten Schmuck

Zeugen nach Einbruch gesucht

Einhausen (ots)

Unter Einwirkung von Gewalt gelangten unbekannte Kriminelle am Mittwoch (22.9.) im Zeitraum zwischen 12.45 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Nachdem sie über ein Fenster ins Innere des Hauses gelangten, durchwühlten sie auf der Suche nach potentieller Beute mehrere Räume. Im Anschluss entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

