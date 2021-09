Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher von zurückkehrenden Bewohnern überrascht

Bickenbach (ots)

Ein Einbrecher ist bei seiner Suche nach Wertgegenständen in einem Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße am Dienstag (21.9.) gegen 15 Uhr von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht worden. Der Täter flüchtete umgehend aus dem Haus und ließ ersten Erkenntnissen zufolge nichts mitgehen. Der von ihm verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Um in die Räume zu gelangen hatte er ein Fenster aufgehebelt und beschädigt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

