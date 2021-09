Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Münzgeld, Mundnasenbedeckungen und Handschuhe aus Kindertagesstätte gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montag (20.9.) und Dienstag (21.9.) haben Kriminelle eine Kindertagesstätte in der Alsfelder Straße nach Wertgegenständen durchsucht. Zuvor hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Gebäude verschafft. Auf ihrer Suche fiel den Unbekannten Münzgeld, Mundnasenbedeckung und Handschuhe in die Hände. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienlichen Hinweise entgegen.

