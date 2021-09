Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Einbrecher machen sich an Kellerfenster zu schaffen

Ober-Ramstadt (ots)

In der Grabengasse haben Einbrecher in der Zeit zwischen Montagmorgen (20.9.), 8.30 Uhr und Dienstagabend (21.9.) 18 Uhr, versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter eine Eisenstange sowie ein Stück Holz und machten sich an dem rückwärtig gelegenen Kellerfenster zu schaffen. Das Fenster hielt stand, beide Hebelwerkzeuge fielen in den Innenraum und die Unbekannten ergriffen die Flucht. Möglicherweise haben Zeugen die Täter bemerkt, das verdächtige Geräusch gehört oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

