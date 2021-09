Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit Messer gedroht

Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim nahm Dienstagnachmittag (21.09.) einen 22 Jahre alten Mann fest, nachdem dieser in der Innenstadt unter anderem einen Mann mit einem Messer gedroht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief er gegen 14.15 Uhr über den Bahnhofsvorplatz und bedrohte hier einen 36-Jährigen mit einem Messer. Gegen 14.45 Uhr soll er zudem zwei 52 und 16 Jahre alte Frauen bedroht, beleidigt und geschlagen haben soll. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeistreifen den 22-Jährigen schließlich in der Straße "Im Eichsfeld" stoppen und festnehmen. Auch hierbei bedrohte er die Einsatzkräfte mit einem Messer und leistete Widerstand. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene auf die Wache. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und des Widerstands. Er blieb über Nacht in einer Gewahrsamszelle. Es wird noch geprüft, ob er im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell