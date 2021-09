Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 20-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach und muss ins Polizeigewahrsam

Riedstadt (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen 18.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten eine randalierende Person auf einem Spielplatz in der Frankfurter Straße im Stadtteil Erfelden. Eine herbeigeeilte Streife konnte den sichtlich alkoholisierten Mann vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung stellten sie bei ihm Kleinstmengen Haschisch sicher. Der 20-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er zunächst auch nachkam. Gegen 21 Uhr fiel der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, jedoch in der Ziegeleistraße wieder auf, kam dem Platzverweis nicht nach und wurde zur Verhinderung von Straftaten in eine Gewahrsamszelle gebracht.

