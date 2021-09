Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag,den 20.09.2021 in der Zeit zwischen 07:00-16:00 Uhr wurde in der Annastraße Höhe der Nummer 6 ein geparkter grauer VW Golf an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, Tel.: 06105/ 4006-0.

