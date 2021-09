Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Brand auf Wertstoffhof ruft Feuerwehr und Polizei den Plan

Biblis (ots)

Ein Brand auf einem Wertstoffhof in der Straße "Beim Kreuz" rief am Dienstagvormittag (21.9.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und begaben sich umgehend zum Brandort. Nach jetzigem Stand brannte hierbei eine Ansammlung von Restmüll, wodurch die daneben befindliche Lagerhalle zum Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie es dazu kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Feuerwehr Biblis konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

