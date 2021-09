Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Ermittlungen nach Wohnhausbrand in der Weyprechtstraße

Bad König (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Weyprechtstraße am Montagnachmittag (20.09.2021, wir haben berichtet) haben die Beamten des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Erbach erste Ermittlungsergebnis. Demnach ist der 77-jährige Hausbewohner an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Der im Wohnhaus entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000,- Euro.

