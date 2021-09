Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Streife nimmt 27-Jährigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Weil er sich vor einem Wohnhaus entkleidet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte, nahmen Polizeikräfte der Polizeistation Bischofsheim am Montagmittag (20.09.) einen 27 Jahre alten Mann in Ginsheim vorläufig fest und brachten ihn in eine Klinik. Gegen 12.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert und konnten schließlich den Mann in der Anne-Frank-Straße antreffen. Nach Zeugenaussagen hatte er komplett entkleidet vor dem Anwesen gestanden und anschließend vor einer 39-Jährigen masturbiert. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er nach seiner Festnahme in eine Klinik gebracht. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

