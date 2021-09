Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbrecher machen sich an Eingangstür von Apotheke zu schaffen

Darmstadt (ots)

Das kriminelle Vorhaben, am frühen Dienstagmorgen (21.9.) in eine Apotheke in der Heidelberger Landstraße, Ecke Georgenstraße einzubrechen schlug fehl. Mit Tritten und Schlägen hatte ein noch unbekannter Täter die Eingangstür des Geschäftes zu öffnen. Diese hielt der Gewalteinwirkung glücklicherweise stand. Der ungebetene Besucher flüchtete unverrichteter Dinge. Die Kripo in Darmstadt (21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die den Unbekannten beobachten konnten und beschreiben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

