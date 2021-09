Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Rollgerüste von Baustelle entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Zwei Rollgerüste einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße sind von noch unbekannten Dieben in der Zeit zwischen Freitag (17.9.) und Montag (20.9.) entwendet worden. Beide Gegenstände standen auf dem Gelände unmittelbar unter der Straßenunterführung. Beide Rollgerüste haben einen Wert von geschätzten 2500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Beamten des Kommissariats 42 (Rufnummer 06151/969-0) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell