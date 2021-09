Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Firmengebäude

Täter nutzen Fenster zum Einstieg und erbeuten Werkzeug

Babenhausen (ots)

Die Spuren von Einbrechern sind am Montagmorgen (20.9.) in dem Bürogebäude einer Firma "Am Hardtweg" entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die mit dem Fall betrauten Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei grenzen den Tatzeitraum zwischen Freitagabend (17.9.), 19 Uhr und Montag (20.9.) ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumen, suchten dort nach Wertgegenständen und entwendeten Werkzeuge im Wert von rund 650 Euro. Der verursachte Schaden an dem Fenster wurde auf mindestens 300 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen mit tatrelevanten Beobachtungen, werden an die Ermittler des Kommissariats 21/22 erbeten. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell