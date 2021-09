Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Streit unter zwei Männern. Korrektur der Örtlichkeit. Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/print/5025099-print.html

Alsbach-Hähnlein (ots)

Der Streit zwischen den zwei 48 und 26 Jahre alten Männern in der Sandwiesenstraße in Alsbach-Hähnlein (wir berichteten) hatte seinen Ursprung nicht in einem dortigen Schnellrestaurant, sondern auf der anderen Straßenseite in den Räumen einer Döner-Produktion.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

