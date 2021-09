Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Bäckerei überfallen

Wer kann Hinweise zum flüchtigen Tätern geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Pünktlich zum Ladenschluss um 17 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag (20.09.2021) eine Bäckerei in der Bouguenais-Allee überfallen. Unter Vorhalten einer Waffe hatte der Kriminelle von der Verkäuferin Geld gefordert. Im Anschluss ergriff er mit seiner Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße. Die Kassiererin erlitt einen Schock, blieb körperlich aber unverletzt. Kunden befanden sich zur Tatzeit nicht im Laden. Bislang verliefen die noch andauernden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen ohne Erfolg. Der flüchtige Täter wird als 1,65 Meter groß und circa 18 Jahre alt beschrieben. Er soll dunkelhäutig sein und war zur Tatzeit schwarz gekleidet. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell