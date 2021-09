Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Tagesschule im Visier Kriminellen

Dieburg (ots)

Kriminelle haben am Samstag (18.9.) gegen 2.30 Uhr die Räume einer Tagesschule in der Altheimer Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Hintertür des Gebäudes auf und suchten anschließend in den Büros nach Wertvollem. Bei ihrem Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Daneben erbeuteten die Unbekannten Bargeld in Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder Hinweise zu deren Identitäten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg (Kommissariat 41 / Rufnummer 06071/9656-0) zu melden.

