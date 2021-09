Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch/A67: Diesel aus Lastwagen abgezapft

Polizei sucht Zeugen

Lorsch/A67 (ots)

Eine auf einem Rastplatz bei der Autobahn 67 in Höhe Lorsch abgestellte Sattelzugmaschine geriet in der Nacht zum Samstag (18.9.) in das Visier Krimineller. Der Fahrer parkte das Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz für Lastwagen in Fahrtrichtung Viernheim ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich bislang Unbekannte am Tank der Sattelzugmaschine zu schaffen und zapften um die 700 Liter Diesel ab. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

