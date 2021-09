Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 22-Jähriger nach versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Griesheim (ots)

Ein 22 Jahre alter Griesheimer ist am Sonntagmorgen (19.9.) gegen 6 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bunsenstraße festgenommen worden. Zuvor hatte der junge Mann versucht gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts zu öffnen und, nachdem das missglückte, einen Klappaufsteller in die Scheibe geworfen zu haben. Bei seiner anschließenden Flucht stellte ihn die alarmierte Polizei noch in Tatortnähe. Er wird sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls verantworten müssen. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

