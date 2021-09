Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wer hat Einbrecher bemerkt?

Bohrschrauber und Monitor entwendet

Rüsselsheim (ots)

Einen Kellerraum haben bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes ins Visier genommen. Zwischen 21 Uhr am Freitag (17.09.) und 16 Uhr am Sonntag (19.09.) gelangten die Kriminellen in das Mehrfamilienhaus in der Löwenstraße und verschafften sich Zugang zu dem Kellerverschlag. Aus diesem entwendeten sie unter anderem ein Bohrschrauber-Set sowie einen Computer-Bildschirm im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

