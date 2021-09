Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kriminelle plündern Kasse

Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Mit circa 150 Euro haben bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Bistro in der Martin-Luther-Straße das Weite gesucht. Zwischen 22 Uhr am Samstag (18.09.) und 9 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen Zugang zum Inneren des Anwesens. Aus einer Kasse entwendeten sie anschließend das Bargeld und flüchteten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

