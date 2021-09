Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Kriminelle haben es auf Kabeltrommel abgesehen

Gernsheim (ots)

Eine Kabeltrommel war im Laufe des Wochenendes im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen Samstag (18.09.) und Sonntag (19.09.) verschafften sich die Kriminellen durch einen aufgetrennten Zaun Zugang zu einem Firmengelände in der Mainzer Straße. Eine große Kabeltrommel mit einem Erdanschlusskabel wurde daraufhin an den Zaun gebracht und dort abgerollt. Mit dem Kabel, dessen Wert auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen zwischen Samstag und Sonntag verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten., sich unter der Rufnummer 06152/175-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

