POL-DA: Groß-Gerau: Kriminelle haben es auf Katalysatoren abgesehen

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Groß-Gerau (ots)

Kriminelle hatteen es vermutlich in der Nacht zum Samstag (18.09.) auf Katalysatoren abgesehen. Zwischen 18 Uhr am Freitag und 1.30 Uhr am nächsten Morgen bauten die bislang noch unbekannten Täter den Katalysator eines grauen BMWs aus. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Wasserweg abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.300 Euro geschätzt. Erst beim Anlassen des Wagens wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Ebenfalls erst bei der Fahrt bemerkte die Fahrerin eines blauen VW Lupo, dass etwas mit der Abgasanlage nicht stimmte. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte versucht hatten, den Katalysator abzuschneiden. Scheinbar wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die entstandenen Schnitte verursachten dann den Lärm. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße abgestellt. Die Schadenshöhe wird afu 1.500 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

