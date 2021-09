Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Polizei stellt zwei Autos wegen festgestellter Mängel sicher

Raunheim (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (17.09.) bei einer Kontrollstelle zwei gestoppte Fahrzeuge wegen festgestellter Mängel sichergestellt und abschleppen lassen. Gegen 17 Uhr fiel den Einsatzkräften bei dem angehaltenen Wagen eines 23-Jährigen Veränderungen an der Abgasanlage auf. Der Endtopf sowie der Mittelschalldämpfer fehlten. Zudem wurde auf an den Beleuchtungseinrichtungen manipuliert. Das Auto des Rüsselsheimers wurde sichergestellt. Ebenfalls zu Fuß musste ein 28 Jahre alter Mann nach seiner Überprüfung gegen 17.40 Uhr die Heimreise antreten. Beim Vorbeifahren bemerkten die Polizisten deutliche Schleifgeräusche. Der Ursprung der Geräusche war bei der anschließenden Kontrolle schnell festgestellt. An dem Fahrzeug des Rüsselsheimers wurden Veränderungen am Fahrwerk vorgenommen, zudem waren Distanzscheiben angebracht. Als Folge schleiften die Vorderräder beim Lenkrad-Einschlag an der Radkastenverkleidung der Frontkotflügel. Die Mängel waren so gravierend, dass der Wagen sichergestellt und abgeschleppt wurde. Beide Autos werden einem Gutachter vorgeführt. Gegen beide Halter erstatteten die Beamten Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell