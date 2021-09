Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 26-Jähriger über Nacht in Gewahrsamszelle

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstag (18.09.) den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbracht. Nach ersten Erkenntnissen soll der Frankfurter gegen 1.45 Uhr mit einem Stuhl die Heckscheibe eines in der Farmstraße abgestellten Autos eingeschlagen haben. Als der Besitzer des Wagens dies bemerkte und den 26-Jährigen zu Rede stellte, entwickelte sich ein handfeste Auseinandersetzung. Eine alarmierte Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf konnte den alkoholisierten Mann vor Ort festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und aggressiven Stimmung brachten ihn die Streife in eine Gewahrsamszelle. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung muss er sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

