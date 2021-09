Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Kellereinbruch drei Fahrräder entwendet

Täter flüchtet nach Ansprache

Darmstadt (ots)

Ein circa 30 bis 40 Jahre alter Mann von hagerer Statur und bekleidet mit einer roten Hose, ist am Samstag (18.9.) gegen 6.30 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Franklinstraße von Zeugen bei seinem kriminellen Vorgehen ertappt worden. Offenbar hatte sich der noch Unbekannte zuvor gewaltsam Zugang zu zwei Kellerabteilen verschafft und es auf drei Fahrräder abgesehen. Als er von den Zeugen ertappt und angesprochen wurde trat er die Flucht an. Er führte eine gelbe Umhängetasche mit. Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen dienlich sind, werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt erbeten (Rufnummer 06151/969-0).

