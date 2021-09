Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Imbisswagen aufgehebelt

Dieburg (ots)

Auf einen Imbisswagen in der Goethestraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag (17.-18.9.) abgesehen, die Holzverkleidung aufgebrochen, sich Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Dieburg, erreichbar unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

