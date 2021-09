Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ungebetener Gast kommt über Balkon

Darmstadt (ots)

Ein ungebetener Gast ist am Freitagabend (17.9.) in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße eingebrochen und hat nach Beute gesucht. Als die Bewohnerin auf ihn aufmerksam wurde, ergriff er sofort die Flucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den Flüchtenden beobachten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

